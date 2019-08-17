СМИ: На пикетах в Петербурге задержали 7 человек

По сведениям "Группы помощи задержанным", в Петербурге внимание правоохранителей привлекли уже семь человек. Пикеты за честные и свободные выборы синхронно длятся всего полтора часа - и в Москве, и в городе на Неве.

Как информирует движение "АгитРоссия", на Большой Морской улице задержали двух человек, которые "матерились на активистов и дергали телефон [организатора акции] Красимира Врански".

Между тем у Гостиного двора пикетировал отец фигуранта дела "Сети"* Юлия Бояршинова Николай. С собой у него был плакат с фотографиями участников уголовного разбирательства.

Ранее у универмага задержали активистку и мужчину, указавшего полицейским на нарушение ПДД.

Также у Гостинки заметили молодого человека, агитировавшего за врио губернатора Александра Белова.

"К Гостиному двору в Петербурге вышли не только оппозиционные активисты, но и волонтеры избирательного штаба Александра Беглова. Корреспонденту «Северо-Запад. МБХ медиа» молодой человек любезно вручил предвыборную программу врио", - сообщили журналисты.

Фото: МБХ медиа

*Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России

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