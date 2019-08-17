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16:20

Росгвардеец запретил снимать спецтехнику на улице Марата

фото ЗакС политика Росгвардеец запретил снимать спецтехнику на улице Марата

Сотрудник Росгвардии 17 августа потребовал от корреспондента ЗАКС.Ру удалить фотографии спецтехники, которые были сделаны на улице Марата в Петербурге.

Во время фотосъёмки росгвардеец, не представившись, потребовал удалить фотографии машин силовиков, которые стоят в центре Петербурга. Сотрудник ведомства заявил, что фотографировать улицу нельзя, "потому что стоит военная техника". Росгвардеец не ответил на вопрос, какая норма запрещает фотографировать машины на улицах. Сотрудник  разрешил журналистике ЗАКС.Ру уйти только после того, как она предоставила пресс-карту.

В Петербурге, наряду с Москвой, проходят пикеты солидарности за честные выборы. На данный момент только в городе на Неве под различными предлогами в автозаки попали, по сообщениям СМИ, десять человек. В центре города силовики выставили десятки единиц машин полиции, Росгвардии и ОМОН. 

Елена Владыкина

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17:11    
Это был НЕ рос и НЕ гвардеец, а безмозглый мясо-костный набор второго сорта.

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