Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"

Ратующие за честные выборы москвичи решили устроить мини-протестное шествие по пешеходному Старому Арбату, информирует "Медуза".

Во главе колонны из 50 человек - Ольга Мисик - девушка, получившая широкую известность благодаря тому, что читала омоновцам Конституцию во время одной из предыдущих протестных акций.

Шествующие скандируют провокационные лозунги, компрометирующие действующего главу государства. Некоторые декламируют "Долой власть!".

В Москве несколько часов назад завершился митинг КПРФ за честные выборы, иные протестующие по очереди выходят в одиночные пикеты у памятников Крупской, Высоцкому, Шухову. Задержаний пока нет.

Между тем в Петербурге, по сообщениям СМИ, задержали уже 10 человек.