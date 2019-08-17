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16:45

Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"

фото ЗакС политика Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"

Ратующие за честные выборы москвичи решили устроить мини-протестное шествие по пешеходному Старому Арбату, информирует "Медуза"

Во главе колонны из 50 человек - Ольга Мисик - девушка, получившая широкую известность благодаря тому, что читала омоновцам Конституцию во время одной из предыдущих протестных акций.

Шествующие скандируют провокационные лозунги, компрометирующие действующего главу государства. Некоторые декламируют "Долой власть!".

В Москве несколько часов назад завершился митинг КПРФ за честные выборы, иные протестующие по очереди выходят в одиночные пикеты у памятников Крупской, Высоцкому, Шухову. Задержаний пока нет.

Между тем в Петербурге, по сообщениям СМИ, задержали уже 10 человек.

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17:24    
Убогие прозападные провокаторы! Кучка изгоев и отщепенцев во главе с бандеровкой, на которых совершенно не ведётся Москва!

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