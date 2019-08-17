На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов

Столичные правоохранители начали задерживать демонстрантов, решивших прогуляться по Старому Арбату, скандируя лозунги, компрометирующие действующую власть и отдельных её лиц, информирует "Дождь".

В частности, в автозаки попали несколько активистов московского "Бессрочного протеста". Также полицейские попытались задержать читавшую омоновцам Конституцию 17-летнюю москвичку Ольгу Мисик, однако девушка успела спрятаться от силовиков в кафе.

Полиция в мегафон объявляет, что акция незаконна.

В автозаке в итоге остался лишь один задержанный - "бессрочник" Дмитрий Батуро. Из его "недр" он кричит, что у него якобы пытаются отобрать паспорт.

Пикеты за честные выборы, между тем, подошли к концу. На них задержанных не было.