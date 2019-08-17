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17:35

На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов

фото ЗакС политика На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов

Столичные правоохранители начали задерживать демонстрантов, решивших прогуляться по Старому Арбату, скандируя лозунги, компрометирующие действующую власть и отдельных её лиц, информирует "Дождь".

В частности, в автозаки попали несколько активистов московского "Бессрочного протеста". Также полицейские попытались задержать читавшую омоновцам Конституцию 17-летнюю москвичку Ольгу Мисик, однако девушка успела спрятаться от силовиков в кафе. 

Полиция в мегафон объявляет, что акция незаконна.

В автозаке в итоге остался лишь один задержанный - "бессрочник" Дмитрий Батуро. Из его "недр" он кричит, что у него якобы пытаются отобрать паспорт.

Пикеты за честные выборы, между тем, подошли к концу. На них задержанных не было.

 

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17:48    
Прозападники сдулись окончательно, а всё потому, что в России совершенно нет революционной ситуации! Так жалкая кучка обормотов толчёт воду в ступе периодически...

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