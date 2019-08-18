Беглов заинтересован в спасении парка Малиновка от застройки

Врио губернатора Александр Беглов разделил вместе с активистами Красногвардейского района беспокойство за судьбу парка Малиновка, который они долгие годы защищают от застройки. Встретившись с местными гражданами, он решил через депутатов городского парламента уточнить статус зеленой зоны.

"Петербуржцам нужен комфортный город, и ваши усилия по благоустройству парка - доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении", - приводит пресс-служба Беглова его слова на заданную тему.

На встрече с активистами в парке чиновник посадил клен и потребовал от подчиненных, чтобы в Малиновке появились скамейки.

Парк на востоке города защищают от строительства храма и бизнес-центра практически все 2010-е годы. Принято считать, что от застройки жителей спасли регулярные протестные акции и освещение темы в прессе. Предыдущий городской глава Георгий Полтавченко в 2017 году пообещал, что парк сохранит свой нынешний облик, независимо от каких-либо изменений в Генплане.

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