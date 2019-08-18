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10:30

Беглов заинтересован в спасении парка Малиновка от застройки

фото ЗакС политика Беглов заинтересован в спасении парка Малиновка от застройки

Врио губернатора Александр Беглов разделил вместе с активистами Красногвардейского района беспокойство за судьбу парка Малиновка, который они долгие годы защищают от застройки. Встретившись с местными гражданами, он решил через депутатов городского парламента уточнить статус зеленой зоны.

"Петербуржцам нужен комфортный город, и ваши усилия по благоустройству парка - доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении", - приводит пресс-служба Беглова его слова на заданную тему.

На встрече с активистами в парке чиновник посадил клен и потребовал от подчиненных, чтобы в Малиновке появились скамейки.

Парк на востоке города защищают от строительства храма и бизнес-центра практически все 2010-е годы. Принято считать, что от застройки жителей спасли регулярные протестные акции и освещение темы в прессе. Предыдущий городской глава Георгий Полтавченко в 2017 году пообещал, что парк сохранит свой нынешний облик, независимо от каких-либо изменений в Генплане.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:54    
Очень показательно отсутствие мерзких, гадких, злобных, ехидных комментариев на тему этого известия. Как ? Написать что-то положительное о Беглове ? Так хозяин за это не заплатит ! Подсказываю возможность немного заработать. Пишите, что это он делает ради выборов. Может, на пивко хозяин подкинет мелочь. Удивляет и радует появление этой темы в ЗАКСе. Если это станет постоянным направлением  (писать всё), то очень хорошо, это больше будет похоже на журналистику. А если это просто для близиру, показать, что освещается всё, а потом опять будут одни еремеевы и саттаровы, а источниками будут только дождь, мбх, новая, латынина, быков и прочая пятая колонна, значит, всё осталось по-прежнему. Вот тогда оживятся бордуновы, деды иваны, фриковые неадекватные личности с сексуальными откликами на любую тему и описаниями гомосексуальных контактов.

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