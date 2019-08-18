В Токсово акция против захвата озер собрала более 200 человек

На территории Токсово прошло протестное уличное мероприятие, на котором выдвигались требования перестать застраивать береговую линию озер. На митинге собралось, по оценкам участников, порядка 250 человек.

Утверждается, что после речей с импровизированной сцены наиболее активные граждане отправились валить заборы, которые, по их мнению, установлены вдоль берега незаконно.

"Вновь и вновь жители демонстрируют, что народная инициатива способна на гораздо большее, чем власти", - резюмировали организаторы.

Фотография: "МБХ Медиа"

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