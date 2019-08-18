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12:02

Латынина: Выгоднее всего нынешние протесты - для КПРФ

фото ЗакС политика Латынина: Выгоднее всего нынешние протесты - для КПРФ

Неблагоприятным итогом летней протестной активности россиян станет повышение статуса коммунистической партии, считает публицист Юлия Латынина. Дело, по ее мнению, даже не в идеологии, которую она не разделяет, а в том, что дополнительные политические очки КПРФ достанутся "на халяву" и использованы будут не по назначению.

"У нас уже оформилась партия, которая готова воспользоваться ситуацией, чтобы потом продаться власти, то есть она как бы уже продалась власти, но теперь у нее цена будет выше", - предположила женщина в авторской радиопрограмме.

Аргументация ее достаточно проста: по наблюдениям журналистки, руководство КПРФ ведет себя подобным образом с момента развала Советского союза и всерьез за власть никогда не борется.

Латынина также иронично отметила, что столичный митинг, организованный коммунистами накануне, 17 августа, чуть ли не впервые показал способность полиции адекватно считать количество участников. И устроители мероприятия, и МВД насчитали на нем 4 тысячи человек.

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14:38    
Партию предателей - на свалку истории!

12:08    
Соображает. Пока страна помнит мародеров 90-ых, им ничего не светит...

Страница 1-ая (всего: 1)
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