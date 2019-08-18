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13:04

Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

фото ЗакС политика Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

Политик Илья Яшин, срок административного ареста которого истек 18 августа, оказался на свободе всего на несколько секунд. С утра у стен спецприемника его караулили полицейские из 2-го оперативного полка, припарковавшие автозак у выхода. Он успел сообщить об этом в Twitter.

"Путинско-собянинские выборы во всей красе!", - прокомментировал событие адвокат Вадим Прохоров.

Яшина, как и других лидеров московского протеста, включая Алексея Навального, задержали за призывы к выходу на одну из многочисленных несанкционированных акций, проводимых в поддержку десятков независимых кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму. В заключении политик провел двадцать суток.

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13:53    
13:22
Вы ещё не сидите? А мразь, наверное, ещё та.
Скоро и Вас посадят не важно за что. Вот, например, за комментарии экстремистского характера к статье об оппозиционере Яшине.
Упакуют суток на 30 за активизм, а потом на выходе из спец приёмника ещё упакуют не важно за что и пожизненно.
Только не вспоминайте тогда о Конституции, законности и не кричите о своей невиновности. Вы ведь этого хотите для других?

13:22    
Эта прозападная мразь Яшин должен быть на нарах пожизненно! Хватит церемониться с врагами российского народа!

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