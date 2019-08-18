Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

Политик Илья Яшин, срок административного ареста которого истек 18 августа, оказался на свободе всего на несколько секунд. С утра у стен спецприемника его караулили полицейские из 2-го оперативного полка, припарковавшие автозак у выхода. Он успел сообщить об этом в Twitter.

"Путинско-собянинские выборы во всей красе!", - прокомментировал событие адвокат Вадим Прохоров.

Яшина, как и других лидеров московского протеста, включая Алексея Навального, задержали за призывы к выходу на одну из многочисленных несанкционированных акций, проводимых в поддержку десятков независимых кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму. В заключении политик провел двадцать суток.