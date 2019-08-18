Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:46

Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь, Онищенко поддержал

фото ЗакС политика Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь, Онищенко поддержал

Министерство здравоохранения, апеллируя к безопасности разработало проект, в рамках которого предполагается проверка случайным способом сотрудников тех или иных организаций и предприятий на содержание алкоголя в крови. Инициативу одобрил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, известный, в частности, идеей запрета на ввоз грузинского вина в 2006 году. В его представлении, уровень потребления алкоголя в России является критическим, и данная мера ситуации точно не навредит.

"8 литров - это та критическая черта, а мы находимся за этой чертой по данным Всемирной организации здравоохранения. Предложение Минздрава - разумное, оно опирается на международную практику", - цитирует слова Онищенко, ныне являющегося депутатом Госдумы, РИА "Новости".

Непонятно ему только то, что в дело вступает не его бывшее ведомство, а подразделение правительства.

В рамках новой инициативы также предлагается поощрять тех сотрудников, кому удалось побороть табачную зависимость.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:26    
Умная мысля приходит опосля. Слишком опосля...

15:47    
Правильно! Проверять всех поголовно! Особенно водителей. Хватит жрать эту гадость. Отупели уже донельзя. А дети какие у пьяниц родятся? Вступающих в брак проверять очень тщательно и доводить результаты до обоих брачующихся.
Соцпособие давать не всем малоимущим, а только малопьющим. Остальные пусть бросают или лечатся.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:00 Фасад Петропавловской крепости очистят впервые за почти 70 лет

17:10 Градозащитники обеспокоены сносом дома Крутикова

16:20 Муниципал: Активисты возмущены благоустройством, проводимым МО "Смольнинское"

15:35 Радзиховскому кажется, что московские электоральные протесты "перегорели"   1

14:46 Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь, Онищенко поддержал   2

14:02 Активисты Шиеса зафиксировали выгрузку 24 бочек топлива   1

13:04 Яшина снова задержали на выходе из спецприемника   2

12:44 Осужденный публицист Стомахин объявил о голодовке   1

12:02 Латынина: Выгоднее всего нынешние протесты - для КПРФ   2

11:18 В Токсово акция против захвата озер собрала более 200 человек   1

10:30 Беглов заинтересован в спасении парка Малиновка от застройки   3

17 августа, 17:35 На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов   1

17 августа, 17:11 Муниципал: СМИ: Врачи не выявили повреждений на теле кандидатки в мундепы "Ульянки"   3

17 августа, 16:45 Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"   5

17 августа, 16:20 Росгвардеец запретил снимать спецтехнику на улице Марата   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru