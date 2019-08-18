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15:35

Радзиховскому кажется, что московские электоральные протесты "перегорели"

фото ЗакС политика Радзиховскому кажется, что московские электоральные протесты "перегорели"

Политический обозреватель Леонид Радзиховский, до последнего времени посещавший акции московской оппозиции, на которых требуют допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, отметил, что тема "уходит" и становится менее интересной.

"Мне кажется, что эта история перегорела, что костер погас. Отдельные угольки светятся, но в целом костер погас. Если бы у этого протеста были организаторы, я бы им посоветовал: сейчас оставшуюся энергетику не трогайте, не мельчите, не дробите, люди устали от этих побоев", - сказал он в интервью YouTube-каналу Sobinews.

По его мысли, в ближайшие уик-энды много людей уже будет не собрать, а значит, необходимо накапливать силы и эмоции для того, чтобы "испортить Собянину день выборов". 8-9 сентября Радзиховскому кажется правильным "что-то учудить". При этом, в его представлении, каким-либо образом повлиять на выборы и на их результат абсолютно невозможно.

Напомним, что Мосгоризбирком, придравшись к качеству собранных подписей, снял с выборов в столичный 57 независимых кандидатов. Часть из них продолжает свое "турне" по местам заключения.

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16:32    
"Что-то учудить" ведь сможет и доблестный московский ОМОН 8-9 сентября...мало не покажется провокаторам из прозападной "пятой колонны"...

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