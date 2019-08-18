Активисты возмущены благоустройством, проводимым МО "Смольнинское"

Гражданские активисты, сосредоточенные в Центральном районе, выразили претензии к тому, как муниципалы из "Смольнинского" благоустраивают и озеленяют дворы. Изучив матералы государственной закупки, в своей основной группе "Центральный район за комфортную среду обитания" они пришли к выводу, что избранный подрядчик - "дилетант", и это само по себе уже подозрительно. Их подозрения пошли еще дальше - саженцы, заявленные в техническом задании, по качеству разительно отличаются от тех, что привозят на место высадки.

"Когда представитель совета дома на 2-ой Советской обнаружил, что во двор им посадили каштан с дуплом и трещиной, он попросил заменить дерево. Как думаете, где взяли замену? Правильно, в соседнем дворе на 3-ей Советской 44, поменяв деревья местами", - приводят активисты один небольшой пример.

Кроме того, говорится в паблике "ВКонтакте", деревья высаживают на непозволительно коротком расстоянии друг от друга. Муниципальным депутатам, чьи полномочия истекают в сентябре, рекомендуют уйти "красиво".