Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

16:20

Активисты возмущены благоустройством, проводимым МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика Активисты возмущены благоустройством, проводимым МО "Смольнинское"

Гражданские активисты, сосредоточенные в Центральном районе, выразили претензии к тому, как муниципалы из "Смольнинского" благоустраивают и озеленяют дворы. Изучив матералы государственной закупки, в своей основной группе "Центральный район за комфортную среду обитания" они пришли к выводу, что избранный подрядчик - "дилетант", и это само по себе уже подозрительно. Их подозрения пошли еще дальше - саженцы, заявленные в техническом задании, по качеству разительно отличаются от тех, что привозят на место высадки.

"Когда представитель совета дома на 2-ой Советской обнаружил, что во двор им посадили каштан с дуплом и трещиной, он попросил заменить дерево. Как думаете, где взяли замену? Правильно, в соседнем дворе на 3-ей Советской 44, поменяв деревья местами", - приводят активисты один небольшой пример.

Кроме того, говорится в паблике "ВКонтакте", деревья высаживают на непозволительно коротком расстоянии друг от друга. Муниципальным депутатам, чьи полномочия истекают в сентябре, рекомендуют уйти "красиво".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:00 Фасад Петропавловской крепости очистят впервые за почти 70 лет

17:10 Градозащитники обеспокоены сносом дома Крутикова

16:20 Муниципал: Активисты возмущены благоустройством, проводимым МО "Смольнинское"

15:35 Радзиховскому кажется, что московские электоральные протесты "перегорели"   1

14:46 Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь, Онищенко поддержал   2

14:02 Активисты Шиеса зафиксировали выгрузку 24 бочек топлива   1

13:04 Яшина снова задержали на выходе из спецприемника   2

12:44 Осужденный публицист Стомахин объявил о голодовке   1

12:02 Латынина: Выгоднее всего нынешние протесты - для КПРФ   2

11:18 В Токсово акция против захвата озер собрала более 200 человек   1

10:30 Беглов заинтересован в спасении парка Малиновка от застройки   3

17 августа, 17:35 На Старом Арбате стали задерживать ратующих за честные выборы демонстрантов   1

17 августа, 17:11 Муниципал: СМИ: Врачи не выявили повреждений на теле кандидатки в мундепы "Ульянки"   3

17 августа, 16:45 Столичные протестующие решили прогуляться по Старому Арбату, скандируя "Долой власть"   5

17 августа, 16:20 Росгвардеец запретил снимать спецтехнику на улице Марата   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru