Градозащитники обеспокоены сносом дома Крутикова

Градозащитное сообщество выразило тревогу в связи с появившимися сообщениями о сносе дома Крутикова на 11 Красноармейской улице. Глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова призналась, что главный флигель сносить никто не собирался, и тем не менее это было произведено.

"Снос вместо капитального ремонта будет означать срыв государственной программы. А на неё у города и без того долгое время не хватало средств", - считает активистка Дарья Васильева.

Вину за происходящее градозащитники возлагают на компанию "Ирон".

Дом Крутикова признан аварийным и ждет очереди в программе капитального ремонта, который был назначен еще на третий квартал 2016 года. Дом также включен в программу "Молодежи — доступное жилье". Долгое время общественную опасность представляло собой пребывание в нем асоциальных элементов и периодические пожары.

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