Фасад Петропавловской крепости очистят впервые за почти 70 лет

К началу учебного года облицовку фасада Петропавловской крепости почистят при помощи специальной технологии, чего не делалось с начала 1950-х годов, передает "Интерфакс".

"Работы по очистке гранитной облицовки "невского фасада" крепости такого масштаба, как сейчас, фактически выполняются впервые. В начале 1950-х годов проводилась только частичная, локальная очистка камня. В настоящее время площадь обрабатываемой поверхности составляет 7,5 тысяч кв. метров", - пояснили журналистам в Государственном музее истории Петербурга.

К работам приступили в начале месяца. В них используется мелкий кварцевый песок.