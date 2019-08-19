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9:26

Мэрия Москвы рассчитывает на увеличение явки на выборах в МГД из-за протестов

фото ЗакС политика Мэрия Москвы рассчитывает на увеличение явки на выборах в МГД из-за протестов

Столичная мэрия полагает, что из-за прошедших протестов явка на предстоящих выборах в Мосгордуму увеличится на 30%, поделились с "Ведомостями" близкие к городской управе источники.

Один из собеседников издания предположил, что возросший поток граждан, желающих проголосовать, может не сыграть на руку кандидатам от власти: "Самотеком люди за провластных кандидатов, скорее всего, голосовать не будут". 

Другой информатор "Ведомостей" подчеркнул, что проблемой протестной явки озадачены и в аппарате главы государства.

"Они боятся, что лояльные избиратели уедут на дачи, а на выборы придет проблемный электорат, поэтому явку лояльного электората нужно повышать", - поведал близкий к мэрии аноним, подчеркнув, что электоральный процесс полностью контролируется в АП.

Кандидаты от власти чувствуют себя достаточно "нервозно" из-за протестных настроений граждан. Источник подчеркнул, что фестивали в парке Горького, идущие параллельно с акциями гражданского несогласия, действительно направлены на то, чтобы перебить протестную повестку.

На прошедших выходных в Москве прошел митинг КПРФ за честные выборы, собравший около 4 тысяч человек. Между тем на аналогичный митинг от оппозиции, состоявшийся 10 августа, пришли почти 50 тысяч граждан. 

До выборов в Мосгордуму не допустили 57 независимых кандидатов.

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9:52    
Да никому эта явка не нужна! Придут три человека и вполне достаточно! Выборы-это цирк, забава, балаган, игра, потому к ним так и надо относиться!

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