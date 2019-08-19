ФССП наделят правом уведомлять должников через смс о запрете покидать РФ

Начиная с 2020 года судебные приставы будут сообщать должникам о запрете выезжать за рубеж посредством смс-информирования: соответствующую инициативу представили в Минюсте.

"О возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения лицо, участвующее в исполнительном производстве, будет информировано посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи", - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также ФССП станет уведомлять граждан через Единый портал госуслуг.

В обоих случаях необходимо согласие лица, участвующего в исполнительном производстве, на подобную рассылку. Оно должно быть отображено в расписке, где будет указан номер телефона для отправки уведомлений.