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10:16

Депутаты ЗакСа поздравили Пулковскую обсерваторию со 180-летием

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа поздравили Пулковскую обсерваторию со 180-летием

Петербургские парламентарии поздравили руководство и работников Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук с юбилеем научного учреждения.

"Ваш коллектив бережно хранит лучшие традиции российской астрономической школы и совершает множество новых важнейших открытий, решая ключевые задачи по исследованию космического пространства. Спасибо за ваш огромный вклад в российскую и мировую науку", - цитирует послание депутатов, адресованное сотрудникам обсерватории, пресс-служба ЗакСа.

Следует добавить, что борьба градозащитников за сохранение Пулковской обсерватории началась в 2016 году. Несмотря на множественные бюрократические проволочки и хитрости, в марте 2018 года суд запретил строительство второй очереди ЖК "Планетоград", вплотную прилегающей к историческому объекту, однако вскоре разрешение на возведение многоэтажек все-таки было выдано. Годом позже застройщик согласился пойти на ряд уступок.

Между тем чиновники намерены сохранить в обсерватории научный центр. На эти цели предполагается выделить 800 млн рублей.

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13:51    
И запретили стройку зеленого квартала около нее!

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