Минпросвещения хочет ограничить учащихся в пользовании мобильниками в школе

Министерство просвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования разработали методические рекомендации для школ по ограничению использования смартфонов в школе.

Профильные ведомства провели ранее соцопрос среди родителей, учащихся и педагогов, который показал, что данная мера необходима.

"Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса", - отметили в Минпросвещения.

Новая директива будет распространяться и на учителей.

Также ведомства предлагают организовать в классах и иных школьных аудиториях специальные места для хранения смартфонов во время уроков.

Рекомендации будут направлены в учебные заведения до 1 сентября, в течение года Роспотребнадзор проведет мониторинг повышения эффективности образовательного процесса после введения ограничений.

Ранее с предложением запретить школьникам пользоваться мобильниками выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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