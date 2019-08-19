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Новости

10:45

Минпросвещения хочет ограничить учащихся в пользовании мобильниками в школе

фото ЗакС политика Минпросвещения хочет ограничить учащихся в пользовании мобильниками в школе

Министерство просвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования разработали методические рекомендации для школ по ограничению использования смартфонов в школе.

Профильные ведомства провели ранее соцопрос среди родителей, учащихся и педагогов, который показал, что данная мера необходима.

"Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса", - отметили в Минпросвещения.

Новая директива будет распространяться и на учителей.

Также ведомства предлагают организовать в классах и иных школьных аудиториях специальные места для хранения смартфонов во время уроков.

Рекомендации будут направлены в учебные заведения до 1 сентября, в течение года Роспотребнадзор проведет мониторинг повышения эффективности образовательного процесса после введения ограничений.

Ранее с предложением запретить школьникам пользоваться мобильниками выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.


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12:25    
Сто-то могёт. Понимает, однако, что в школе учиться надо, а не в экран пялиться.

12:20    
Хорошо, что методические рекомендации не имеют статус закона. Их можно принять к сведению и забыть.
На каждой педагогической конференции последние несколько лет твердят о инновациях связанных с внедрением мобильных технологий в учебный процесс, а теперь технологии сами по себе, а смартфоны - в шкафчик. То же самое и с интернетом: вроде как он есть, но контентная фильтрация по принципу "белого списка" не позволяет пользоваться многими учебными ресурсами.

12:10    
А кроме как запрещать это министерство сто-нибудь может.

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