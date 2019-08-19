В Новосибирске православные активисты лишили мужчину "кощунственной" футболки

Активисты православного движения "Сорок сороков" вынудили прохожего раздеться: надетая на мужчине футболка антиклерикального содержания сильно оскорбила их религиозные чувства. Инцидент якобы произошел в присутствии сотрудника правоохранительных органов.

"Сегодня в районе метро Площадь Маркса молодой парень вежливо после прохода к сотрудникам полиции вместе с братом из движения „Сорок Сороков“ согласился снять футболку с карикатурой на святого", - рассказали представители организации у себя в паблике "ВКонтакте".

О каком конкретно святом идет речь при этом они не сообщили, отметив лишь, что, по их мнению, подобная ситуация свидетельствует лишь о моральном разложении общества.

"Ситуация выше — легкий отголосок отсутствия духовного воспитания в семьях, давления на сознание молодежи со стороны шоу-индустрии и бездействия государства. Но в первую очередь — безразличия каждого из нас", - уверены православные.

По сведениям "Тайги.Инфо", полиция проводит проверку в связи с публикацией движения "Сорок сороков". Его координатор Георгий Солдатов действия своих новосибирских коллег одобрил.