Максим Шевченко скептически оценил митинг КПРФ 17 августа

Публицист и политик левых убеждений Максим Шевченко, проанализировав речи выступавших на митинге КПРФ в Москве 17 августа, оценил произошедшее как нечто "партийное", но при этом напрочь расходящееся с марксистской доктриной. Акценты, судя по замечаниям Шевченко, были расставлены ораторами - главным образом бессменным лидером коммунистов Геннадием Зюгановым - не вполне верно.

"КПРФ выступает за государственно-патриотическое направление политики. Получается, что сейчас - не патриоты, вся эта РФ-ия не патриоты, а вот есть некие патриоты, которые хотели бы дойти до власти... Как они это готовы сделать?", - удивился он на авторском YouTube-канале.

По мысли Шевченко, легальным путем, если КПРФ осмелеет и станет всерьез претендовать на власть, у коммунистов добиться желаемого не получится - "никто не пустит". К озвученным на митинге консервативным ценностям у него тоже имеются вопросы.

"Для левых "государство" - это вообще какое-то странное слово, которое мне непонятно, как может вылетать из уст марксистов", - заметил публицист.

Напомним, Зюганов со сцены изобличал коварство американцев и возмущался их засланными "доброхотами" в виде "пятой колонны", готовой разрушить Россию изнутри. Говорил он также и о необходимости восстановления Советского Союза.