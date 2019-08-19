Держащего голодовку Шестуна поместили в реанимацию

Держащего уже третью протестную голодовку бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александр Шестуна поместили в реанимационный блок СИЗО "Матросская тишина".

Как он рассказал своим адвокатам, на прошлой неделе обсуждавший состояние его здоровья консилиум врачей больницы им. Демихова и ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН полагают, что необходимо обратиться к суду с просьбой начать его принудительно кормление. На данный момент Шестун голодает уже почти 70 дней, при этом ограничив себя в потреблении жидкости. Его состояние оценивается как тяжелое: он потерял более 30 кг веса, что привело к обострению проблем со здоровьем.

Ранее сын Шестуна, 11-летний Григорий, записал видеообращение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой перевести его отца под домашний арест.

Напомним, возбужденное против него уголовное дело Шестун считает политически мотивированным и категорически не признает свою вину. Ущерб от инкриминируемых ему махинаций с подмосковной землей следствие оценивает в сотни миллионов рублей. В СИЗО он находится с лета 2018 года. В начале прошлого года он публично поддержал массовый протест жителей своего региона, выходя с ними на митинги, за что, как считают он и его семья, и поплатился. Видеообращение семьи Шестуна к президенту, размещенное в YouTube, посмотрели миллионы пользователей сервиса.

Неравнодушные его судьбе граждане обратились за помощью в ПАСЕ и Европарламент.