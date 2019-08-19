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12:30

Гудков рассказал о необычном сокамернике

фото ЗакС политика Гудков рассказал о необычном сокамернике

Лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков, отбывающий 30-суточный административный арест, поделился впечатлениями от сокамерника, который тоже считает себя "политическим" заключенным. Зарисовка, написанная от руки, опубликована в Facebook.

Как утверждает временный сосед Гудкова, он не поддерживает ни одного кандидата, просто "вписался в движуху" на запрещенных московских протестах, а власть, по его мнению, "захватили пиндосы", поэтому он и выступает против нее. Ранее он провел 13 лет в заключении за грабежи и разбои.

"Эдик рассказывал мне тюремные байки, а я ему – про мировую экономику и международные отношения. На следующий день его увезли и осудили на 13 суток. Прощаясь, он обещал мне читать «Новую газету», слушать «Эхо Москвы» и больше никогда не верить бредням депутата Федорова", - рассказал политик.

Для Гудкова, ранее бывшим депутатом Государственной думы, это первый в жизни административный арест. Летом 2019 года он претендовал на то, чтобы стать кандидатом в Московскую городскую думу. Однако, его подписи, как и подписи многих других, забраковали чиновники, а после - за призывы к участию в несанкционированных акциях - Гудкова арестовали.

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