Навальный призвал собрать по 200 тысяч рублей для каждого арестованного участника московских "беспорядков"

Находящийся в спецприемнике политик Алексей Навальный написал письмо, в котором напомнил согражданам о важности сбора денег для заключенных, арестованных по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Сам он в этом процессе тоже пообещал принять участие, сказав, что переведет каждому из 13 людей, посаженных в СИЗО, по одной тысячи рублей. Всего же на сегодняшний день достаточной суммой для каждого из взятых под стражу фигурантов он считает 200 тысяч рублей. Информационная поддержка - это, по его мнению, тоже немаловажное дело.

"Не надо стесняться. «Нет денег» — это перманентное состояние 85% граждан РФ. Стыдно не не иметь денег. Стыдно «не заметить», что идет сбор на тех, кто пострадал за всех. Сидят сейчас люди разные. У кого-то могут быть свои возможности, если откажутся — то перераспределим между остальными", - рассудил основатель Фонда борьбы с коррупцией.

По его словам, важно также помнить о штрафах, выписанных участникам демонстраций, и "скидываться" на них тоже.

На несанкционированной столичной акции 27 июля, за призывы к которой 30 суток административного ареста присудили Навальному, задержали почти 1400 человек, зачастую с применением силы. Граждане сопротивления беспрецедентному количеству бойцов Росгвардии и ОМОН не оказывали. Они пытались протестовать против недопуска до выборов в Мосгордуму 57 оппозиционных кандидатов.