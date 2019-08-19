Вышедший из спецприемника сотрудник ФБК пожаловался, что у арестантов "воровали салатик"

Закончив отбывать административный арест, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров пришел на "Эхо Москвы", в эфире которого рассказал об арестантских тяготах - которые, считает он, вынужденно незаконны.

Превентивно проверив тендер на поставку еды в спецприемник, который Албуров изучил сразу после освобождения, он пришел к выводу, что сотрудники учреждения недодают гражданам положенное им по условиям закупки одно блюдо из трех.

"То есть каждый день на обед у нас воровали салатик, а также компот и кисель. И каждый день по нормативам того же тендера полагается 100 миллилитров молока мужчинам и 200 миллилитров молока женщинам. Все, кто был в спецприемнике, отродясь этого не видели", - поделился Албуров.

Соратник Навального содержался в cпецприемнике №2 ГУВД Москвы. Представители учреждения комментировать озвученную Албуровым информацию не стали, перенаправив "Дождь" на пресс-службу столичного МВД.

Албурова арестовали 3 августа за призывы к участию в несанкционированных акциях в Москве.