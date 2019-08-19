Жителя Кургана оштрафовали за публикацию матерной песни про Путина

Городской суд Кургана оштрафовал на 40 тысяч рублей активиста "АгитРоссии" Евгения Жукова, опубликовавшего "ВКонтакте" песню матерного содержания про Владимира Путина, поделился с "МБХ медиа" адвокат "Агоры" Станислав Селезнев.

"Заседание закончилось, у него штраф 40 тысяч рублей. Конечно, мы будем это обжаловать", - уточнил он.

Жукову инкриминировали статью о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Адвокаты утверждали, что выложенная в соцсети песня была размещена до вступления в силу новой статьи в Кодексе.

Дело завели на Жукова 25 июля. Правоохранители нашли у него на странице аудиозапись, в которой по отношению к Путину употребляется обсценная лексика.