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13:36

Жителя Кургана оштрафовали за публикацию матерной песни про Путина

фото ЗакС политика Жителя Кургана оштрафовали за публикацию матерной песни про Путина

Городской суд Кургана оштрафовал на 40 тысяч рублей активиста "АгитРоссии" Евгения Жукова, опубликовавшего "ВКонтакте" песню матерного содержания про Владимира Путина, поделился с "МБХ медиа" адвокат "Агоры" Станислав Селезнев.

"Заседание закончилось, у него штраф 40 тысяч рублей. Конечно, мы будем это обжаловать", - уточнил он.

Жукову инкриминировали статью о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Адвокаты утверждали, что выложенная в соцсети песня была размещена до вступления в силу новой статьи в Кодексе.

Дело завели на Жукова 25 июля. Правоохранители нашли у него на странице аудиозапись, в которой по отношению к Путину употребляется обсценная лексика.

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