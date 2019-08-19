Петербургская активистка стала первой в городе фигуранткой дела об оскорблении власти

Первой попавшая в автозак участница пикетов, прошедших в Петербурге 17 августа, активистка Мария Кожеватова стала также первой петербурженкой, в отношении которой возбудили дело о неуважении к власти, передает "Фонтанка".

Попав в отдел полиции, Кожеватова узнала, что ей инкриминируют - ч. 3 ст. 20.1 КоАП (Распространение информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, государственным символам или органам, осуществляющим государственную власть). На данный момент протокол на активистку не составлен, проводится административное расследование. По данной статье предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

В чем конкретно повинна Кожеватова - пока неясно. Однако правонарушение по ч. 3 ст. 20.1 КоАП - "распространение информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете".

Между тем активистка стояла на улице с плакатом, на котором содержалась характеристика Владимира Путина, оценивающая его президентские заслуги.