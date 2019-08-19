Собянин возразил всем жалующимся на притеснение малого бизнеса

Московский мэр Сергей Собянин на личном сайте опубликовал статью, в которой подвергает критике сторонников той точки зрения, что малому бизнесу приходится тяжело и что условия для его существования в столице созданы негуманные. Чиновник полагает, что такие рассуждения - огульные и беспочвенные и спорит с ними, обильно ссылаясь на различные цифры. По словам Собянина, в малом бизнесе на территории вверенного ему города трудится до 2 млн человек, что дает хороший доход бюджету.

"Сегодня в Москве не проблема снять небольшой офис, склад или место в торговом центре. Как грибы после дождя появляются коворкинги, технопарки и пространства для креативных индустрий. В нашем городе самый дешевый в мире интернет", - развернул свою мысль мэр.

По его убеждению, в столице полно возможностей для того, чтобы открыть свое дело, а отрицающие этот факт люди живут "в каком-то другом городе".