Суд оставил под арестом двоих фигурантов дела о "массовых беспорядках" в Москве

Городской суд Москвы оставил в СИЗО фигурантов дела "о массовых беспорядках" 27 июля Данилу Беглеца и Сергея Фомина, информирует "МБХ медиа".

"Суд оставил в силе арест до 9 октября. Мы пока не решили, будем ли обжаловать это решение", - поделился адвокат Беглеца Ильнур Шарапов.

Между тем, уголовное дело в отношении юноши переквалифицировали с ч. 2 ст. 212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках) на ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Дело Беглеца выделили в отдельное производство.

На аналогичную статью изменили и дело другого арестованного демонстранта Кирилла Жукова.

Напомним, уголовное дело по факту "массовых беспорядков" Следственный комитет возбудил после того, как 27 июля сторонники незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с ними у стен столичной мэрии. Полиция быстро "зачистила" периметр, после чего протестующие продолжили акцию на прилегающих к городской администрации улицах.

Обвинения в "массовых беспорядках" на акции 27 июля были предъявлены тринадцати столичным активистам.