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15:11

Зюганов думает, что некто отгородил Путина от "нормального общения" с ним

фото ЗакС политика Зюганов думает, что некто отгородил Путина от "нормального общения" с ним

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов продолжил начатую 17 августа на московском митинге тему некоего вмешательства США в отечественную политику и заговора против России. Помимо "заокеанских доброхотов", он также взволновался поведением президента Владимира Путина, который, как ему кажется, недостаточно внимания уделяет главным лицам федерального парламента. Виноват в этом, впрочем, судя по словам Зюганова, почему-то не сам Путин лично.

"Его отгородили (не знаю кто) от нормального общения с лидерами фракций Государственной Думы. Он обязан встречаться с нами, тем более в сложные минуты. И вырабатывать совместную политическую линию. Потому что его правительство с треском проваливает послание Президента", - говорится на сайте коммунистов.

В качества образца внутренней государственной политики он привел пример подавления китайскими властями знаменитых протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда против граждан вышли танки и были убиты сотни людей. Зюганов одобряет это уже хотя бы потому, что у некоторых протестующих были в руках американские флаги.

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15:33    
Путин не любит общаться с предателями!!! И правильно делает...

15:25    
Путин следит внимательно за обстановкой в России, но он совершенно не видит предпосылок к перевороту, не усматривает революционной ситуации, что на данный исторический момент ВЕРНО!!! Если его что-то начнёт настораживать, то он начнёт принимать более жёсткие меры против прозападных мразей! Уверен, что в его руке не дрогнет пистолет в деле защиты гос. безопасности России, перекрывая в разы эффект Тяньаньмэня!

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