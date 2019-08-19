«Ленэнерго» закрасило «легализованное» граффити «Крылья дружбы»

Сотрудники компании «Ленэнерго» закрасили посвященное союзу России и Сирии граффити «Крылья дружбы», которое располагалось на трансформаторной будке у домов 20-22 по проспекту Маршала Жукова. Об этом ЗАКС.Ру сообщил глава МО «Красненькая речка» Александр Абраменко.

По его словам, ранее власти округа обращались в «Ленэнерго» с запросом на размещение граффити и получили положительный ответ. Почему сейчас организация закрасила изображение, Абраменко не знает.

- Видимо, кому-то это не понравилось. Видимо, кому-то не понравилась российско-сирийская дружба. Видимо, кому-то не понравилось присутствие почетного консула Сирийской Республики. Я не знаю, в чем здесь причина, честно говоря, - сказал глава МО.

В «Ленэнерго» ЗАКС.Ру сообщили, что граффити закрасили из-за жалобы на портале «Наш Петербург». Государственная административно-техническая инспекция направила предписание «Ленэнерго» о том, что изображение нарушает Правила благоустройства города, уточнили в пресс-службе компании. Там же добавили, что организации грозил штраф за неустранение проблемы в указанный срок. Помимо этого, в пресс-службе заявили, что граффити с «Ленэнерго» никто не согласовывал.

«Соответствующее граффити с компанией как собственником не согласовывалось. Однако, отметим, что даже наличие согласия собственника в данном случае не является гарантией от удаления, т.к. наличие изображения нарушает вышеуказанные Правила», - сообщили в организации.

Напомним, граффити «Крылья дружбы» презентовали в МО «Красненькая речка» 29 июня. На открытии изображения присутствовали спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, почетный консул Сирии Малаз Гхази и другие политики. Макаров на церемонии открытия произносил торжественную речь о важности этого «легализованного граффити». «Убежден, что этот арт-объект, наполненный глубоким идейным смыслом, станет не просто украшением Кировского района Санкт-Петербурга, а еще одной точкой соприкосновения, местом силы российского и сирийского народов, которые, словно эти крылья, стремятся к мирному небу, дружбе и сотрудничеству», - описывал тогда арт-объект спикер.

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