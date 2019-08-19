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15:51

Улицкая подписала открытое письмо протеста Путину, в котором он сравнивается с Николаем II

фото ЗакС политика Улицкая подписала открытое письмо протеста Путину, в котором он сравнивается с Николаем II

Литератор и общественный деятель Людмила Улицкая вместе с политиком Леонидом Гозманом и политологом Дмитрием Орешкиным оставила свою подпись под публичным обращением к президенту Владимиру Путину, размещенном на сайте "Эха Москвы".

В эмоциональном тексте препарируется предполагаемое отношение главы государства к летним протестам 2019 года, которые участились в столице, связаны с выборами и почти всегда грубо разгоняются. Авторы выражают досаду в связи с тем, что Путин не идет на диалог с обществом, и это делается настолько демонстративно, что уже и общество перестает уповать и рассчитывать на продуктивную коммуникацию.

"Тысячи людей Вы толкаете на путь жесткой силовой борьбы и на подполье. Сотни тысяч, если не миллионы, не участвуя в такой борьбе сами, будут сочувствовать ей и оказывать моральную поддержку людям, активно противостоящим Вам и Вашей системе. Как в свое время Николай Второй, Вы готовите в стране революцию", - пишут составители обращения.

Не стесняясь, авторы прямо говорят, что ожидания президента от своей конечной роли в истории России, вероятнее всего, разойдутся с реальным результатом.

"Похоже, Вас запомнят как человека, погубившего нашу страну", - заключают общественные деятели.

Послание продиктовано митингами против недопуска до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. За участие в несанкционированных акциях и призывы к ним постоянно заключают в спецприемники лидеров протеста. Рядовым активистам достается еще сильнее: тринадцать человек находятся в СИЗО по делу о массовых беспорядках.

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19:11   Игорь  
УЛИЦКОЙ
Призрак европейскими столицами бродит, ищет свою гвардию.
Подтянулось с Киева достоинство и с «Азова» с молниями воинство.
Тунеядцы есть и алкоголики,
Из прошедшей что-то есть символики.
Но сегодня они пришли без танков,
Что-то лишь пришло из иностранных банков.
Кто-то уже там отоварился,
И в финансовом смысле и на лицо поправился.
А теперь прикидываются овечками невинными,
Не козыряют больше долларами длинными.
Что ходят опять делить? Страну? Ресурсы?
Кто-то уже прошел в Штатах по этому делу курсы.
Тунеядцы есть и алкоголики,
Из прошедшей что-то есть символики.
За ними, конечно, стоит страна богатая,
И ваучер теперь не дадут, останетесь с хатами.

17:10    
Все внешние и внутренние враги России ежеминутно психологически давят на Путина, но умеет держать удары, что не раз показывал и доказывал всем! Тем более это вовсе и не удар Улицкой и Гозмана, а так - комариный писк...

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