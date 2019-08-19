Верховный суд Коми признал экстремистской организацию, участники которой уверены, что живут в СССР

Верховный суд Коми признал экстремистской общественную организацию "Союз славянских сил Руси", информирует "Медуза".

Решение ведомства обрело законную силу 16 августа. Отныне деятельность сообщества на территории РФ запрещена - на этом изначально настаивала прокуратура.

Надзорный орган выявил, что члены объединения призывали к незаконным действиям. Как минимум двое входящих в состав союза граждан были ранее судимы за призывы к экстремистской деятельности, некоторых отправляли на принудительное лечение.

"Союз славянских сил Руси" в 2010 году основал врач-дантист Сергей Тараскин, объявивший себя "врио президента СССР". Сразу после назначения он стал "выбирать" новых губернаторов и мэров российских городов и регионов.

Идеология союза строится на убеждении, что юридически СССР не распадался, поэтому действующая в России власть якобы является нелегитимной. По подсчетам ФСБ, в 2018 году в организации состояли 150 тысяч человек.