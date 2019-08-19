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16:33

КГИОП лишил статуса памятника исторический дом в Кронштадте

фото ЗакС политика КГИОП лишил статуса памятника исторический дом в Кронштадте

Дом Никитина, расположенный на центральной Соборной площади в Кронштадте, утратил статус культурно-исторического памятника по решению КГИОП. Решение подписано главой комитета Сергеем Макаровым.

В тексте документа утверждается, что культурной ценности здание собой не представляет. 

Ранее, как сообщает градозащитное издание "Канонер", эксперт Валерий Гуляев, делая вывод о ценности здания, а, точнее, ее отсутствия, ссылался на то, что в XX веке сооружение перестраивали и что были утрачены кронштейны и решетки балконов.

Дом Никитина построили в 1853 году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:44   eduar   eduardserniiv@mail.ru
а вы знали что лишний вес приводит к большинству современных болезней! А скидывать его ох как не просто, но это было до недавнего времени, теперь наше министерство разработало препарат который позволяет ускорять процесс жирозжигания в 10 раз и так мы худеем. Опробовал с женой лично и результат удивил нас, вот сами почитайте что может этот препарат ---- http://gg.gg/nerosis

16:55    
КГИОП следует лишить статуса Комитета государственной инспекции охраны памятников, а Валерия Гуляева статуса эксперта.

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