КГИОП лишил статуса памятника исторический дом в Кронштадте Дом Никитина, расположенный на центральной Соборной площади в Кронштадте, утратил статус культурно-исторического памятника по решению КГИОП. Решение подписано главой комитета Сергеем Макаровым. В тексте документа утверждается, что культурной ценности здание собой не представляет. Ранее, как сообщает градозащитное издание "Канонер", эксперт Валерий Гуляев, делая вывод о ценности здания, а, точнее, ее отсутствия, ссылался на то, что в XX веке сооружение перестраивали и что были утрачены кронштейны и решетки балконов. Дом Никитина построили в 1853 году.

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