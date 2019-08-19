Беременным женщинам в Коми удвоят размер пособия на питание

Правительство республики Коми объявила о планах усилить материальную поддержку беременных женщин в регионе. Если сегодня пособие в 491 рубль на питание получают только малоимущие беременные женщины, то уже в следующем году это пособие хотят увеличить до одной тысячи рублей, и получать его будут все беременные женщины, независимо от уровня достатка.

"Численность получателей такой меры поддержки составит до 8 тыс. человек. Это в 23 раза больше в сравнении с тем, сколько беременных женщин получают пособие на питание сегодня", - говорится в официальном сообщении, опубликованном администрацией региона.

В целом на пособия семьям с детьми в 2020 году из республиканского бюджета планируют потратить 1,3 млрд рублей.