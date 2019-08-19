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17:27

Патриарх Кирилл объяснил, где нужно проявлять свою христианскую веру

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл объяснил, где нужно проявлять свою христианскую веру

Руководитель Русской православной церкви патриарх Кирилл выступил с наставлением, в котором сосредоточился на тех локациях, где следует проявлять и как-либо демонстрировать свою религиозность. В его понимании, культовыми сооружениями дело не ограничивается.

"Мы и там, в миру, должны оставаться учениками Спасителя, и там, среди многих забот, проблем и жизненных обстоятельств, должны помнить, что "единое на потребу", то есть самое главное и самое высокое, и самое ответственное наше призвание – это быть христианином и членом Церкви", - гласит его указание, процитированное РИА "Новости".

По словам предстоятеля РПЦ, очень важно, приходя домой, продолжать быть христианами, чего, по всей видимости, россиянам недостает. Важно также, считает Кирилл, оставаться христианами во время исполнения профессиональных обазанностей.

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19:36    
Если убедит патриарх Кирилл депутата Вишневского перейти в православие, тогда поверю...

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