Счетная палата: Реальные доходы россиян за полгода упали ещё на 1,3%

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в первом полугодии 2019 года упали ещё на 1,3 процентных пункта, говорится в профильном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета с января по июнь.

В документе отмечается, что несмотря на рост (на 1,8%) начисляемой среднемесячной зарплаты и назначенных пенсий (на 0,8%) получаемые россиянами доходы суммарно снизились. Не повлияло на этот фактор даже статично высокая стоимость барреля российской нефти, достаточно стабильный курс рубля и замедление инфляйии до 4,7%.

17 июля Росстат опубликовал отчет, где также приводились данные о падении - уже шестой год подряд - реальных доходов россиян. В ведомстве связали это с инфляцией на потребительском рынке, ростом обязательных выплат и другими факторами.