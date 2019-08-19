С телережиссера Васильева сняли подозрение в участии в "массовых беспорядках"

Проходивший подозреваемым по делу о "массовых беспорядках" 27 июля телережиссер Дмитрий Васильев переведен в статус свидетеля, передает ТАСС, ссылаясь на заявление адвоката Александра Зинурова.

По его словам, его подзащитного в ближайшие часы выпишут из больницы, а уже завтра, 20 августа, он возвращается на работу.

Васильев попал в реанимацию после того, как во время задержания у него отобрали крайне необходимый для него инсулин, что привело к тому, что у него случился диабетический приступ.

Напомним, уголовное дело по факту "массовых беспорядков" Следственный комитет возбудил после того, как 27 июля сторонники незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с ними у стен столичной мэрии. Полиция быстро "зачистила" периметр, после чего протестующие продолжили акцию на прилегающих к городской администрации улицах.

Обвинения в "массовых беспорядках" на акции 27 июля были предъявлены тринадцати столичным активистам.