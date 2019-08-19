Выборгский район готов потратить на День матери и День пожилых людей 10 млн рублей

Администрация Выборгского района Петербурга начала подготовку к осенним праздникам: Международному дню пожилых людей и Дню матери. На два мероприятия чиновники выделили 10,1 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Празднование Международного дня пожилых людей пройдет в первой половине октября. Традиционно праздник отмечается 1 октября. Выборгский район желает провести мероприятие в концертном зале вместимостью 3700 человек, на расстоянии не более километра от метро. Гостей ждет развлекательная программа в фойе с вокальным коллективом, исполняющим ретро-композиции, и танцующими аниматорами. Представление общей продолжительностью 120 минут будет вести профессиональный ведущий. Перед гостями выступят детский творческий коллектив, оперные и эстрадные исполнители, дуэт (мужчина и женщина), некий финалист телевизионного проекта в возрасте до 12 лет, фольклорный государственный танцевальный ансамбль, группа, выступащая в жанрах рок-опера, фолк-рок, поп-рок, сёрф-рок и баянисты.

День матери в Выборгском районе отметят во второй половине ноября. В фойе гостей встретят мимы и детский музыкальный коллектив. Во время концерта выступят известные эстрадные исполнители, оперный певец, танцевальный коллектив, инструментальный ансамбль, играющий "мировую популярную классику, рок, джаз, танго, латиноамериканские ритмы и русскую народную музыку в собственной авторской аранжировке". Не обойдется и без певицы жанра "шансон".