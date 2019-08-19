В Ленобласти на посадку новых фруктовых садов выделят 6,6 млн рублей

Более ста гектаров новых фруктовых угодий появится в ближайшие годы в Ленинградской области, поделились в пресс-службе областной администрации.

На эти цели в бюджете уже заложено 6,6 млн рублей: данная сумма будет выделена на закладку и ухода за многолетники фруктовыми и ягодными насаждениями.

"Первый урожай ленинградских яблок, груш и ягод с новых садов ожидается в 2023 году - планируется собрать около 200 тонн", - поделились планами в администрации региона.

В 2018 году на садовые посадки на территории 45 га было потрачено аналогично - 6,6 млн рублей госсубсидий: в частности, были высажены 21,5 га ягодников (чёрная смородина, жимолость, крыжовник), 18,5 га - яблонь, 6 га - груш, а также 0,5 га - вишни и сливы.