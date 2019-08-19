У памятника маршалу Тухачевскому в Москве прошла антикоммунистическая акция

Возле памятника советскому маршалу Михаилу Тухачевскому в Москве активисты партии "Парнас" и движения "Декоммунизация" провели политическую акцию, передает телеканал "Дождь". Смысл ее состоял в осуждении действий советского начальства по отношению к участникам Тамбовского восстания времен Гражданской войны.

Часть историков полагает, что именно во время подавления тамбовских волнений 1920-1921 годов впервые в борьбе с протестующими было применено химическое оружие.

На памятник Тухачевскому повесили плакат с надписью "Убийца тамбовских крестьян".

Примечательно, что самого маршала тоже репрессировали и расстреляли - в 1937 году, за участие в некоем заговоре. Обвинения впоследствии были признаны подложными.