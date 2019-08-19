Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:26

У памятника маршалу Тухачевскому в Москве прошла антикоммунистическая акция

фото ЗакС политика У памятника маршалу Тухачевскому в Москве прошла антикоммунистическая акция

Возле памятника советскому маршалу Михаилу Тухачевскому в Москве активисты партии "Парнас" и движения "Декоммунизация" провели политическую акцию, передает телеканал "Дождь". Смысл ее состоял в осуждении действий советского начальства по отношению к участникам Тамбовского восстания времен Гражданской войны.

Часть историков полагает, что именно во время подавления тамбовских волнений 1920-1921 годов впервые в борьбе с протестующими было применено химическое оружие.

На памятник Тухачевскому повесили плакат с надписью "Убийца тамбовских крестьян".

Примечательно, что самого маршала тоже репрессировали и расстреляли - в 1937 году, за участие в некоем заговоре. Обвинения впоследствии были признаны подложными.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:14    
Это было вооружённое восстание в Тамбовской области против ПОБЕДИВШЕЙ(!!!!!!!!) Советской власти! В состав мятежников входили не только тамбовские крестьяне, а вернее, они составляли меньшинство...Основу же антисоветчиков составляли недобитые белогвардейцы, попы-монахи, монархисты, эсеры и другая мразь...Восставшие творили КРОВАВЫЙ БЕСПРЕДЕЛ, массово убивая парт. и сов. актив и насилуя их жён и дочек и тд. итп. Советская власть была вынуждена жёстко подавить восстание, с чем она более чем успешно справилась!

18:45   eduar   eduardserniiv@mail.ru
а вы знали что лишний вес приводит к большинству современных болезней! А скидывать его ох как не просто, но это было до недавнего времени, теперь наше министерство разработало препарат который позволяет ускорять процесс жирозжигания в 10 раз и так мы худеем. Опробовал с женой лично и результат удивил нас, вот сами почитайте что может этот препарат --=--- http://gg.gg/nerosis

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:57 Речной маршрут из Петербурга в Новгород будет перевозить 10 тысяч человек в год

19:33 Путин признал неправоту за снятыми с московских выборов кандидатами   1

19:15 Муниципал: Кандидата в мундепы вызвали в суд из-за перехода дороги у администрации Выборгского района

18:59 В Минтрансе не знают, как справиться со столкновениями птиц и самолетов   1

18:50 Столичные госучреждения пояснили свои исковые претензии к организаторам протестов 27 июля   1

18:26 У памятника маршалу Тухачевскому в Москве прошла антикоммунистическая акция   2

18:21 В Ленобласти на посадку новых фруктовых садов выделят 6,6 млн рублей

17:58 На центральных улицах Петербурга занизили бордюрный камень

17:50 С телережиссера Васильева сняли подозрение в участии в "массовых беспорядках"

17:36 Выборгский район готов потратить на День матери и День пожилых людей 10 млн рублей

17:27 Патриарх Кирилл объяснил, где нужно проявлять свою христианскую веру   1

17:26 Счетная палата: Реальные доходы россиян за полгода упали ещё на 1,3%

16:59 Беременным женщинам в Коми удвоят размер пособия на питание

16:55 Новое дело Яшина вернули в ОВД на доработку

16:33 КГИОП лишил статуса памятника исторический дом в Кронштадте   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru