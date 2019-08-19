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18:50

Столичные госучреждения пояснили свои исковые претензии к организаторам протестов 27 июля

фото ЗакС политика Столичные госучреждения пояснили свои исковые претензии к организаторам протестов 27 июля

Государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" желает, чтобы организаторы протестов 27 июля возместили ему траты на замену кустов, содержание тротуаров и уборку дорожные указателей, информирует у себя в Telegram-канале "Правозащита Открытки".

Общий ущерб от акции ГБУ оценило в 11,5 млн рублей. Так, чиновники требуют 435,5 тысяч рублей за "дополнительные мероприятия по санитарному содержанию объектов", где проходило мероприятие; 235,5 тысяч рублей - за выделение 20 грузовиков для обеспечения общественного порядка, а также 10,7 млн рублей за повреждение "малых архитектурных форм и элементов обустройства дорожного движения".

Также "Мосгортранс" хочет возместить 1,2 млн рублей за "задержку движения маршрутного транспорта" из-за перекрытия дорог демонстрантами.

Помимо обозначенных госучреждений с иском о возмещении материального ущерба обратился в суд владелец ресторана "Армения" на Тверской улице. После того, как он отказался пускать к себе протестующих, пользователи Facebook "обрушили" его рейтинг, принявшись оставлять негативные отзывы о заведении.

Напомним, ответчиками в разбирательстве выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Всех их обязали 22 августа прийти в Коптевский районный суд "на беседу".

Напомним, не так давно Петербурге завершился суд по громкому делу о "вытоптанных газонах". После акции "Он нам не царь", прошедшей 5 мая 2018 года, городская прокуратура заявила, что демонстранты причинили серьёзный урон траве, цветам и кустарникам в Александровском саду, оценив затраты на их восстановление в 10 млн рублей. Интересно, но единственными ответчиками по делу проходили координаторы штаба Навального Денис Михайлов и "Весны" Богдан Литвин, которых признали организаторами протеста. В ходе длительного процесса сторона обвинения пошла "на уступки" и снизила заявленную сумму до 7,3 млн рублей, после чего суд окончательно признал активистов виновными в инкриминируемом им деянии.

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19:17    
Обязательно в судебном порядке надо содрать эти 13 миллионов убытков с организаторов массовых беспорядков в Москве! К примеру, принудительно выселить Навального с его квартиры, которую продать и на вырученные деньги возместить убытки бизнесу!

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