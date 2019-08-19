Речной маршрут из Петербурга в Новгород будет перевозить 10 тысяч человек в год

Водный маршрут, призванный связать Петербург и Великий Новгород через Невскую Дубровку, Шлиссельбург и Старую Ладогу, будет обслуживать до 10 тысяч туристов, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления по транспорту Ленинградской области Михаила Присяжнюка.

Причалы по этому направлению начали строить в 2017 году. Всего в сеть причалов инвестор вложил порядка 1 млрд рублей.

Сообщение должно открыться до конца 2019 года. Ожидается также, что в ближайшем будущем круизный маршрут будет расширяться в сторону республики Карелия.