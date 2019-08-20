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9:17

Кандидаты в губернаторы встретились на дебатах

фото ЗакС политика Кандидаты в губернаторы встретились на дебатах

В Петербурге начались третьи предвыборные дебаты среди кандидатов в губернаторы города. Во вторник, 20 августа, на дебатах выступают депутаты Закса Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец).

На этот раз кандидаты в рамках темы "Современный мегаполис" обсудят градостроительную политику города, развитие транспортной инфраструктуры, сохранение памятников культуры и другое.

Всего планируется провести 7 туров. Впервые кандидаты в губернаторы встретились 13 августа. Вторые дебаты, на которые не пришел Беглов, состоялись 17 августа.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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