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Новости

9:34

Беглов: Мы не митингуем, мы работаем

фото ЗакС политика Беглов: Мы не митингуем, мы работаем

Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов 20 августа во время предвыборных дебатов призвал не выходить на митинги, а работать. Беглов прокомментировал многочисленные митинги в защиту парков Петербурга.

- Можно митинговать, но только толку от этого? - задал риторический вопрос Беглов.

Также врио обратился к телезрителям: “Присоединяйтесь к нам на субботниках, на других мероприятиях”.

Ему ответила кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова:

- Люди на митинг выходят, не потому что им делать нечего, а потому что они много лет бьются за парк Малиновка, но власти их не слышат, - заявила она.

Ранее в ходе дебатов Тихонова также позвала избирателей на митинг в защиту парка Малиновка, который состоится 21 августа. Еще один претендент на пост градоначальника Михаил Амосов во время своего выступления рассказал, как посетил митинг в защиту Муринского парка и показал детские рисунки на тему сохранения зеленых зон. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:33    
Не выпрыгните из штанов, критиканы ! Хотя от злобы  и бессилия написать какую-нибудь гадость - и то хлеб. Успокойтесь, осталось недолго ждать. Беглов победит в первом туре, а вы вздохните, напишите напоследок какую-нибудь гадость - и на работу. Только на продуктивную работу, а не активистами, правозащитниками, блогерами и прочими бездельниками.

14:46    
Лучше бы Беглов сказал: "Мы пахали". Хоть смешно бы было.

14:10    
Экономист с заднего двора из мусорного бака.

13:23    
Если Беглов патриот? Он должен работать на благо Айзеберджана! Е не присасываться к славному Городу Ленинграду!

11:44    
Бюджет больше половины формируется за счет налогов. Сколько платит обычный человек? 13% ндфл + 20%ндс - на чеке можно посмотреть в магазине, это все из своего кармана покупатели оплатили + социалка и пенсионный - спросите у бухгалтерии, будем считать 20%. итого - 53% налогов. + акциз на бензин . Больше половины своей зарплаты рабочий отдает государству.
Про страну бездельников не надо - люди делают очень много бесплатной работы, и ресурсы должны принадлежать всем а не кучке придурков, которые не знают чего бы еще на них построить.

11:35    
Для 10.57.
Сколько заплатили за оскорбление российского народа?
Из каких аулов прибыли?

11:32    
Не люблю ростовщиков. Бухлов и его семейка владеет сетью ломбардов в Петербурге.
Гнуснее занятия не придумаешь - обогащаться за счёт чьей-то бедности и нужды.
Пусть он бухает дальше и огурчиком закусывает опираясь на лопату.
Врио из него хреновый, а губернатор - ни какой.
За любого, кроме Брехлова.

10:57    
10:35. Очень многие прозападники спекулируют на теме налогов!!!!!!!!!!! Но налоги половина россиян вообще не платит или платит с МРОТ! Их доля ничтожна при формировании бюджета России! Бюджет же на 60% и более формируют нефтяники, газовики от экспорта углеводородов! С уверенностью можно сказать, что Россия за небольшим исключением страна бездельников, живущих за счёт природных богатств! Работать надо больше и лучше, как немцы с китайцами, а не по митингам шастать!

10:35    
Мы тоже работем, но не губернаторами. За работу власти платим налоги.
Мы против Лжи и Воровства чиновников. И в свободное время идем на митинги.
Власть считает, что это преступление, бьет нас дубинками, сажает в тюрьму.
Мы за ЭТО платим налоги?

10:28    
10:17. Где и в чём кирдык наступает??? Не надо клевеща безудержно нагнетать обстановку в Отечестве!!!!!!!!!! Несколько фактов! В России рост ВВП, а в Англии, Германии, Италии, Бразилии и тд. МИНУС!!!!! В условиях санкций с 2014г. Россия нарастила на 150 млрд дол. золотовалютные резервы до 527 млрд.дол.! ФНБ--мощный! Успешно провели пенсионную реформу и пенсионеры будут иметь прибавку ежемесячно в тысячу руб. Вооруженные силы тотально модернизируются!!!!!! Магазины забиты товарами и продуктами до потолка, задержек зарплаты почти нет, десятки миллионов россиян отдыхают за границей, покупают массово супер дорогие машины и тд.итп.

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