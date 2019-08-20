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9:53

Амосов и Беглов поспорили, кто решил вопросы с парками

фото ЗакС политика Амосов и Беглов поспорили, кто решил вопросы с парками

Кандидаты в губернаторы Петербурга Михаил Амосов (“Гражданская платформа”) и самовыдвиженец Александр Беглов во время предвыборных дебатов поспорили, кто решил вопросы с парком на Смоленке и парком Интернационалистов. 

Во время выступления Амосов обратился к Беглову и заявил, что парки не застроили благодаря решению Законодательного собрания “при сопротивлении представителей губернатора”. 

Беглов коротко ответил Амосову:

- Парки Интернационалистов и на Смоленке - решил Смольный. 

Врио губернатора обратился к зрителям и заявил, что вопрос по парку Малиновка тоже решен. Беглов призвал петербуржцев не выходить на митинг в защиту парка, на который ранее во время дебатов позвала жителей города кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова

Жители Петербурга требовали, чтобы власти города не разрешали застраивать парки на Смоленке в Василеостровском районе и парк Интернационалистов во Фрунзенском районе.

В парке на Васильевском острове хотели построить аппарт-отель, а на месте зеленой зоны в Купчино - океанариум с торговым центром. Жители районов не раз выходили на митинги, акции и одиночные пикеты с требованием, чтобы городские власти отозвали выданные разрешения на строительства. В октябре 2018 года стало известно, что город отказался от океанариума в Купчино. В феврале 2019 года Законодательное собрание Петербурга внесло территорию парка на Смоленке в список зон зеленого насаждения общего пользования. В итоге проект застройки парка частично отменили. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:06    
10-11
Товарищ, аргументируйте.
Или это не Ваше мнение.

12:24    
Не Беглов, не Амосов, а ВИШНЕВСКИЙ!!!

11:36    
За любого, кроме Беглова!

10:45    
Беглов у власти почти год. Город стал нарядным, похож на восточный базар. Стоит в пробках, пропуская караваны чиновников, полюбивших за бюджетный счет у нас проводить всякие форумы, семинары и прочие  встречи.
Нам по городу не проехать, остается стоять на обочинах, кланяться вельможам и махать цветами.
И если мы не сделаем правильный выбор, то к вышесказанному придем.

10:23    
Беглов губернатор троллей (10:11), жуликов и воров! Если для него организовали воровские избирательные участки в областях, то можно представить, как он управится с городом.

10:11    
Беглов-наш губернатор! Все остальные кандидаты-балаболы и не способны достойно и эффективно управлять нашим мегаполисом!!

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