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Новости

9:58

Twitter запретит рекламу государственным СМИ

фото ЗакС политика Twitter запретит рекламу государственным СМИ

Сервис микроблогов Twitter запретит государственным СМИ публиковать рекламу в соцсети, говорится в заявлении компании.

По словам представителей Twitter, соцсеть хочет «защитить здоровы дискурс и открытон общение». Запреты коснутся СМИ, финансирование или редакционный контент которых контролирует государство. Критерии будут формировать на основе оценок нескольких организаций: «Репортеры без границ», Freedom House, Комитет защиты журналистов, издание Economist и подразделений ЮНЕСКО.

В ближайшее время соцсеть уведомит те издания, которые ограничения коснутся напрямую. После этого у них будет 30 дней, чтобы отказаться от использования рекламных продуктов Twitter. При этом медиа смогут продолжать вести свои микроблоги.

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