СК отказал в возбуждении дела о нападении полицейского на кандидата в мундепы МО "Ульянка"

Управление Следственного комитета по Петербургу отказало в возбуждении уголовного дела после информации о нападении полицейского на кандидата в муниципальные депутаты МО «Ульянка» Елены Кондрашовой.

В ведомстве заявили, что провели проверку для «установления объективной картины произошедшего». По словам следователей, опрошенные очевидцы опровергали информацию о применении полицейским силы к Кондрашовой, ее саму опросили 19 августа. Сведения об избиении не подтвердили медицинские документы и судебно-медицинская экспертиза, отметили в СК.

«Таким образом, распространенные в социальных сетях и средствах массовой информации сведения о нападении в Санкт-Петербурге сотрудника полиции на кандидата в муниципальные депутаты не соответствуют действительности», - заявили в СК. В возбуждении дела отказали «в связи с отсутствием состава преступления».

Ранее сообщалось, что девушка, раздававшая агитматериалы в поддержку Кондрашовой, столкнулась с полицейским, который запретил ей это делать. Кондрашова, прибыв на место событий, попыталась снять действия правоохранителя на видео, но, как утверждали активисты, тот отобрал у нее телефон и нанес ей несколько ударов.

Кондрашова обратилась в больницу, где ей сделали УЗИ. Медики повреждений на ее теле не обнаружили.