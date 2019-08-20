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Муниципал

11:05

Горизбирком зарегистрировал 8 кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика Горизбирком зарегистрировал 8 кандидатов в мундепы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 20 августа принял решения по жалобам 11 кандидатов в муниципальные депутаты. Из них 8 выдвиженцев Горизбирком самостоятельно зарегистрировал как кандидатов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

ГИК принял решения о регистрации тех выдвиженцев, кому ИКМО отказали повторно по тем же основаниям. Среди них желающие стать мундепами представители «Яблока» и самовыдвиженцы в муниципальных округах «Владимирский округ», «Шушары» и «Семеновский». Самовыдвиженцы в муниципальные депутаты совета МО «Шушары» обращались в Пушкинский районный суд, который отменил их отказ в регистрации и обязал ИКМО пересмотреть решение, сообщил на заседании член ГИК Олег Зацепа. Он добавил, что муниципальная комиссия к доводам суда не прислушалась.

– ИКМО «Шушары» исполнило решение суда в части обязании повторно рассмотреть. Однако содержательно решение не учла, в связи с чем незаконно в регистрации отказало, - сказал Зацепа.

Поэтому рабочая группа предложила отменить решение об отказе и зарегистрировать выдвиженцев, добавил член ГИК. Остальные коллеги поддержали это предложение.

Помимо этого, Горизбирком отменил отказ в регистрации и отправил на пересмотр по жалобе самовыдвиженца Станислава Андрусова в МО «Адмиралтейский округ». Другому самовыдвиженцу Юрию Климчаку в том же округе ГИК отказал в удовлетворении жалобы - у него нет необходимого числа достоверных подписей для регистрации. Также не удовлетворили жалобу выдвиженца от КПРФ Дмитрия Нестерова в МО «Лисий нос». Рабочая группа признала ненадлежащим уведомление о партийной конференции по выдвижению кандидата, сообщил Зацепа.

София Саттарова

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14:02    
А что, ГИК ещё что-то решает? Ленинский суд, например, срёт на нее вместе с Недобайлой. Или двойные стандарты, или суд нюх потерял? В любом случае нас считают безгласными овцами, потому что мы даже блеем тихо.

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